Russland bläst berühmten „Panzer-Biathlon“ ab

Gründe für die Absage

Im Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London vom Freitag wird angeführt, dass Russland die Spiele wahrscheinlich gestrichen habe, weil es besorgt sei, dass die Veranstaltung in Kriegszeiten als unangemessen erscheinen könnte. Gegen diese Theorie spricht allerdings, dass der Wettbewerb letztes Jahr - also ebenfalls zu Kriegszeiten - noch ausgetragen worden war.