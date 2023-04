„Allianz für Salzburg“: ÖVP gibt SPÖ Nachdenkzeit

Haslauer will eine breit aufgestellte Landesregierung, um die derzeitigen Herausforderungen wie etwa Wohnen, Pflege, Teuerungen oder Infrastrukturprojekte bestmöglich lösen zu können. „Es wäre wert, es auszuprobieren“, so Haslauer, der bei den Bürgern eine „Sehnsucht nach Zusammenarbeit“ erkennt. Grund dafür sind für den Landeschef der hohe Anteil an Protestwählern.