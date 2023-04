FC Bayern: Ein prominenter Abschied bahnt sich an

Formtief und Top-Verdiener

Am wahrscheinlichsten gilt jedoch ein Abgang von Mane oder Gnabry. Keiner der beiden konnte in den letzten Wochen überzeugen. Zudem gehören sie zu den Top-Verdienern beim deutschen Topklub. Wer muss im Sommer gehen - oder erwischt es am Ende sogar Mane UND Gnabry?