EU-Ratspräsident wegen Luxusflügen in der Kritik

Penibel hat die französische Zeitung „Le Monde“ die Luxusreisen des gegen den Klimawandel wetternden EU-Bosses aufgelistet. Was empört! Der oberste Mann im „Staate Europa“ pfeift auf den „Green Deal“, mit dem man bis 2050 die Union klimaneutral werden will. „Private Haushalte sollen zahlen und das Auto-Verbrennerverbot schlucken - während sich Michel einen Dreck darum schert“, so die Kritik. Wobei dieser Geschmack beweist. Denn für seine „Jetterei“ benutzt er stets Maschinen der Firma Luxaviation. So auch, als er am 26. Jänner mit Kanzler Karl Nehammer zusammentraf - Kosten für Hin- und Rückflug 20.553 €!