Chaos bei der Post? Teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Immer wieder machen Berichte über nicht zugestellte Post die Runde. Zustellerinnen und Zusteller kämpfen mit hohem Zeitdruck und prekären Arbeitsbedingungen, bei meist sehr bescheidener Bezahlung. Gleichzeitig steigt die Anzahl an Briefen und Paketen, gerade durch den Online-Handel, von Jahr zu Jahr immer weiter an. Wie können die Arbeitsbedingungen bei Post- und Paketdiensten verbessert werden? Hatten Sie auch schon mit nicht zugestellten Briefen oder Paketen zu kämpfen? Lassen Sie uns an Ihren Erlebnissen und Ansichten zu dem Thema in den Kommentaren teilhaben!