Felsbrocken stürzten von Wand auf Gebäude

An der nordöstlichen Seite eines Wohnhauses in Ottensheim, das unmittelbar an eine etwa 15 m hohe Felswand grenzt, kam es am Samstagfrüh gegen 6.30 Uhr zu einem Felssturz. Herabgestürztes Geröll, Felsbrocken und Erdreich türmten sich an dieser Seite des Hauses etwa fünf Meter hoch bis zum Dachvorsprung.