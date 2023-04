Keine Spur von den brüllenden Braunbären

Zwei Spuren, die möglicherweise von Bären stammen könnten, ein Kothaufen, der aber wohl eher Rotwild zu zuordnen ist - ob derzeit wirklich zwei Braunbären im Montafon unterwegs sind, ist weder ausgeschlossen noch bewiesen. „Wir haben jedenfalls nichts feststellen können“, berichtet Wildökologe Hubert Schatz nach der angeblichen Sichtung durch zwei Spaziergängerinnen. Die beiden waren mit ihren Hunden am Mittwochmorgen in Gortipohl unterwegs, hatten zunächst flüchtende Rehe, dann zwei brüllende Braunbären wahrgenommen - und hatten die Beine in die Hand genommen.