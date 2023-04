So will Landesrat die Straßen sicherer machen

Das Mobilitätsverhalten der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren geändert und damit auch die Gefahren im Straßenverkehr. Was die Bilanzen aber unterstreichen ist, dass Oberösterreichs Straßenverkehr kontinuierlich sicherer geworden ist. Verkehrs-Landesrat Günther Steinkellner will den positiven Trend weiterführen.