Erbitterter Scheidungskrieg tobt um Kater „Finnik“

„Es zerreißt mir das Herz! Ich will nur meine Katze zurück!“, verzweifelt wandte sich der Besitzer von „Finnik“ (der Name ist inzwischen bekannt, er war davor anonym und wir nannten ihn Felix) an die „Krone“. „Vielleicht können wir an meine Ex-Frau appellieren, ihn mir endlich zurückzugeben! Ich bin sein rechtmäßiger Besitzer.“