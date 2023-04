Töchter misshandelt: Haft für Brutalo-Vater

„Ich war streng“, hatte der Angeklagte im Prozess am Landesgericht Klagenfurt vor Richterin Sabine Götz auch klar gestellt. Er hätte sich mit den drei Mädchen - heute zwischen 31 und 21 Jahre alt - massiv überfordert gefühlt. Dazu seien Depressionen und die schwierige Ehe gekommen. Für die psychischen Probleme hatten die Kinder büßen müssen, sowohl körperlich, als auch seelisch. Die Misshandlungen, die über zwölf Jahre gedauert haben sollen, haben ihre Spuren an den Opfern hinterlassen. Die zwei älteren Mädchen hatten es als Stiefkinder des Mannes am schwersten. Sie hätten in ständiger Angst gelebt. Auch alte Schulfreunde bestätigen, dass es zu Hause immer Probleme gegeben hätte.