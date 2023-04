Marc Habscheid: „Fühle mich in Europa zu Hause“

Weltmeister und Pionier

Highlight seiner Trainerkarriere war zweifellos der WM-Titel mit seinem Heimatland 2004. In der vergangenen Saison war er der erste Coach des vorarlberger Fusionsklubs Pioneers. Seit letzter Woche lebt der Mann, der ein Faible für auffällige Hemden hat, nun in Wien. Wo er auch in die Oper gehen möchte: „Unbedingt! Ich war auch in Moskau im Bolschoi-Theater. Solche Dinge lasse ich mir nicht entgehen.“