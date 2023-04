Tödlicher Alko-Unfall: Ex-ÖFB-Teamstar verurteilt

Die frühere Spitzensportlerin und ausgebildete Polizistin bekannte sich in der Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal in St. Pölten um grob fahrlässige Tötung schuldig. „Während des Vienna Business Abend im 1. Bezirk haben mich Freunde gefragt, ob ich noch in einen Klub kommen möchte. Eigentlich wollte ich nur einen Sprung vorbeischauen, aber dann war es sehr unterhaltsam, ich habe einige Bekannte getroffen“, so Burger. Eines führte zum Anderen und sie habe entschieden „weiterzugehen, weil es so leiwand war“.