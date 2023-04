Ex-ÖSV-Star: Shiffrin feiert mit ihrem Manager

Lachende Gesichter, wohin man schaut. Die Stimmung bei Albrechts Geburtstagsparty scheint bestens gewesen zu sein. Am Donnerstag war der Vorarlberger 50 Jahre jung geworden. Das wollte gefeiert werden. Der wohl prominenteste Partygast: Mikaela Shiffrin. Und die war vom großen Fest ganz begeistert. Sie habe so viele wundervolle Menschen beim Fest getroffen. Das zeige, „wie sehr wir alle es lieben, miteinander zu arbeiten und dich zu kennen“, schreibt sie an den Jubilar. Der seinerseits mit höchster Wertschätzung konterte. „Ich weiß, wie beschäftigt du bist. Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass ihr alle gekommen seid. Ich liebe es auch, mit dir zu arbeiten“, lässt er Shiffrin via Kommentar wissen. Er habe mehr Energie denn je - obwohl er 50 sei.