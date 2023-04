Neues Terminservice für die Spitals-Ambulanzen

Die Digitalisierung soll auch für Patienten in den Landeskliniken Vorteile bringen. Ein Projekt davon ist die elektronische Vergabe von Ambulanzterminen. Möglich ist das schon in der Kinder- und Jugend-Abteilung in Oberwart sowie in der Chirurgie in Oberpullendorf. „Bis Mitte 2023 wird das Service auch in den anderen Spitälern in allen Abteilungen mit Terminambulanzen umgesetzt sein“, kündigt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an, der Aufsichtsratsvorsitzender der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH (KRAGES) ist.