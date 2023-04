Nach Aus für Wohnbau steht Schloss zum Verkauf

Fürs Schloss Kremsegg in Kremsmünster wird wieder ein Käufer gesucht. Ende 2020 hat es Rechtsanwalt Christian Janda vom Land erworben. Sein Konzept sah vor die Schlossanlage mit Büros, einem Hotelbetrieb, Gastronomie und einem Fahrzeugmuseum öffentlich zugänglich zu belassen und mittels eines Wohnbauprojektes zu finanzieren. „Die Idee ist leider nicht umsetzbar. Daher ist die einzig logische Konsequenz, das Areal in neue Hände zu bringen“, so Janda, der das renommierte Wiener Immobilienbüro Hendrich Real Estate GmbH beauftragte.