Haaland zieht mit Luxusauto die Blicke auf sich

Mega-Gehalt in Manchester

Geldsorgen hat der 22-Jährige bekanntlich keine. Wie die „Daily Mail“ im Herbst berichtete, liegt das Jahresgehalt von Haaland in Manchester bei über 51 Millionen Euro. Diese (finanzielle) Wertschätzung zahlt der Stürmer mit Toren (45 in 39 Pflichtspielen) zurück.