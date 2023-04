Fußballer-Legende Hans Krankl als Zeuge des Zeugen

Letztes Kapitel im Eklat nach dem Spiel in Pasching vorm Linzer Landesgericht. Hat sich der Porsche des Goleadors bewegt oder nicht - die Wahrheit kennt vermutlich nur der liebe Gott. Am Ende kam jedenfalls für einen 68-Jährigen, der Krankl bei seinem „Wickel“ mit der Polizei in Schutz genommen hatte, ein Freispruch raus.