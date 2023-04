Drei Tiere an einem Tag einfach herzlos ausgesetzt

Warum machen Menschen so etwas? Tierretter in Oberösterreich haben in den vergangenen Tagen gleich drei Fellnasen gerettet, die einfach ausgesetzt worden waren. Im Fall eines kleinen weißen Hundes geschah dies sogar vor einem Spar-Markt. In der Linzer Solar City waren Passanten auf das Tier aufmerksam geworden, das stundenlang angeleint vor dem Markt ausharren musste. Schließlich wurde die Polizei verständigt, die kontaktierte die Tierrettung Oberösterreich, die sich um den kleinen Hund kümmert.