Immer mehr Tierbabys in Schmugglerhänden

Doch leider nahm das Leid mancher Vierbeiner im März noch kein Ende: Nur wenige Tage später wurden in Nickelsdorf wiederum neun Welpen aus einem Fahrzeug gerettet. Auch diese Tiere hätten in Deutschland ihre Endstation gehabt. Zum Glück konnten die Beamten, auch hier, die gefälschten Pet-Pässe wieder schnell erkennen und die Tiere vor einer Weiterreise bewahren. Die Hunde wurden zunächst an ein Tierschutzhaus und in weiterer Folge zur Quarantäne an die AGES übergeben. Auch in diesem Fall wurde eine Sicherheit für zu erwartende Verwahrkosten in der Höhe von 9000 Euro eingehoben.