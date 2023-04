Trainer Roman Wallner verlässt den SAK

„Wäre zu großer Sprung“

Kommende Saison geht es für die Blau-Gelben bekanntlich in der Salzburger Liga weiter. Der Meister des Bewerbs wäre zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt. Doch es sieht immer mehr danach aus, als würde keiner der Vereine den Schritt nach oben wagen wollen. Am Dienstag sagte Tabellenführer Thalgau ab, im Falle eines Meistertitels aufzusteigen.