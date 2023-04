Spanien-Presse zerlegt Barcelona-Star Lewandowski

„Der Pole nimmt weiterhin nicht am Spiel teil und hat viel weniger Einfluss als im ersten Drittel der Saison“, kritisiert „Sport“. „Der Abstieg setzt sich fort!“ Der 34-Jährige hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2026. Trotz der Nullnummer steht Barcelona vor dem Gewinn der Meisterschaft in Spanien.