Nordkorea lässt Anrufe aus Südkorea unbeantwortet

Nordkorea hat seit Tagen nicht mehr auf Südkoreas Routineanrufe auf den direkten Kommunikationskanälen zwischen beiden Ländern geantwortet. Die Gründe dafür waren bis zum Montagnachmittag (Ortszeit) unklar. Doch vermutete das Vereinigungsministerium in Seoul, dass das Nachbarland die Kommunikation einseitig unterbrochen haben könnte. Seit Freitag gebe es auf die normalerweise zweimal am Tag gemachten Anrufe der zuständigen „Verbindungsbeamten“ in Seoul keine Antwort mehr.