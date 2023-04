Nordkorea: Erhöht Aktivität an Reaktorkomplex

Zum einen sei der Fünf-Megawatt-Reaktor Yongbyon weiter in Betrieb, berichtete die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichtenseite „38 North“ des Stimson Center in den USA unter Berufung auf Satellitenbilder. Zum anderen gebe es Anzeichen, dass die Bauarbeiten an einem experimentellen Leichtwasserreaktor kurz vor dem Abschluss stünden. Auch hätten neue Bauarbeiten um die Uran-Anreicherungsanlage begonnen. Diese Entwicklungen könnten „die jüngste Weisung von Machthaber Kim Jong Un widerspiegeln, die Produktion von Spaltmaterial durch das Land zu erhöhen und das Atomwaffenarsenal auszubauen“, hieß es.