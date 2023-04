Austria-Fans toben nach Last-Minute-Elfer

Großer Stolz bei Wimmer und Co.

Unabhängig davon überwog der Stolz im violetten Lager. „Die Jungs haben sich komplett an den Plan gehalten“, lobte Wimmer. Die Absichten wurden auch zur Pause nicht über den Haufen geworfen. Man habe sich trotz 0:2 „vorgenommen, das Spiel zu gewinnen“, erklärte Wimmer. Das Ergebnis „gibt uns ein gutes Gefühl. Wenn wir am Anschlag agieren und an uns glauben, gibt es uns die Gewissheit, dass wir jede Mannschaft ärgern können.“