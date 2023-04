Die Geburtsstunde der beliebten Sommerfrische

Das mondäne Parkhotel in Pörtschach feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen. Doch die Wurzeln dieser Vier-Sterne-Superior-Anlage reichen weit länger zurück und sind eng verbunden mit einem Mann, der durchaus als Vater des modernen Tourismus am Wörthersee bezeichnet werden kann. „Der Wiener Porzellanfabrikant Ernst Wahliss hatte die Schönheiten des Wörthersees erkannt und die ganze Halbinsel in Pörtschach aufgekauft“, erzählt Hoteldirektor Christopher Zavodnik.