557 Tage Telefonieren gegen die Einsamkeit

Freude an der Hilfe

In Summe wurden seit April letzten Jahres 802.132 Minuten lang geplaudert - das entspricht 557 Tagen! Das wäre natürlich ohne die 4100 freiwilligen Plauderpartner nicht möglich. Obwohl das Plaudernetz während des Lockdown in der Pandemie gestartet wurde, ist die Nachfrage auch danach nicht kleiner geworden. Gall: „Es freut uns, Menschen in Momenten der Einsamkeit zu helfen.“