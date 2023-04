Ukraine-Krieg: Verhandlungslösung „unrealistisch“

„Diese tausenden Söldner-Kämpfer, oftmals rekrutierte ehemalige russische Gefängnisinsassen, sollen jeweils sechs Monate nach ihrem jeweiligen Kampfeintritt wieder zurück nach Russland dürfen, um dort in die Gesellschaft eingegliedert zu werden“, so Paul Tikal im ausführlichen Interview mit Gerhard Koller: „Und da kann es schon sein, dass diese ursprünglich ja verurteilten Verbrecher womöglich wieder Verbrechen in ihrem Umfeld begehen.“