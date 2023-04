SV Ried gegen TSV Hartberg - ab 17 Uhr LIVE

„Mit anderen Waffen Lösungen finden“

Hartberg will mit fußballerischen Qualitäten dagegenhalten. „Es wird wichtig sein, dass wir nicht mit gleichen Waffen kämpfen, sondern mit anderen Waffen Lösungen finden“, sagte Trainer Markus Schopp. Viermal gab es in dieser Bundesliga-Saison bereits ein Duell zwischen einem Letzten und Vorletzten - viermal siegte das Schlusslicht. Einmal war das auch bei Hartberg gegen Ried der Fall. Die Oststeirer gewannen beim Comeback von Schopp zum Frühjahrsauftakt im Innviertel 1:0. Es war Hartbergs bisher einziger Bundesliga-Sieg in Ried in fünf Auftritten. Gegen die „Wikinger“ ist der TSV seit dem Aus im Cup-Halbfinale im Vorjahr (1:2) aber vier Partien ungeschlagen.