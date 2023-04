US-Abgeordnete wegen Anti-Waffen-Protest gefeuert

2023 bereits 4686 Menschen erschossen

In Tennessee und in den gesamten USA zahlten Kinder den Preis dafür, dass sich republikanische Abgeordnete der Verabschiedung solcher Gesetze widersetzten, sagte Jean-Pierre. Der US-Datenbank „Gun Violence Archive“ zufolge kam es 2023 bereits zu 141 „Mass-Shootings“, bei denen mehr als vier Personen verletzt oder erschossen wurden - den Täter nicht mitgezählt. 4686 Menschen wurden in diesem Jahr bereits erschossen, Suizide nicht mitgerechnet. Zum Vergleich: 2021 zählte das Bundesinnenministerium neun Schusswaffentote in Österreich. Wird das auf die deutlich höhere US-Gesamtbevölkerung hochgerechnet, hätte Österreich noch immer mehr als 4300 Opfer weniger im Jahr als die USA nach knapp vier Monaten verzeichnen.