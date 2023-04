ÖFB-Cup: Die Fans sind die größten Sieger

Eine beeindruckende Momentaufnahme im österreichischen Fußball. Singende Fans in der U-Bahn. Verbrüderungen am Würstelstand. Ein Stadion als Hexenkessel. Bengalische Feuer, Choreografien und ein großer Titeltraum. Die Profis begeisterten im Semifinale bei Rapid gegen Ried zwar nicht mit kreativer Ballkunst, doch vom Ambiente und der Stimmung her kann Rot-Weiß-Rot mit der internationalen Fußballwelt mithalten. Weil der vom Anhang her jahrzehntelang vernachlässigte Cup-Bewerb besser als je zuvor angenommen wird.