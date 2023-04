Trio lenkte Suchtgiftring vom Burgenland aus

Geschäfte von Kittsee aus gelenkt

Das Suchtgift stammte aus den Niederlanden und wurden nach Österreich sowie in die Slowakei eingeführt. In Kittsee hatten die Täter eine eigene Wohnung, die ausschließlich als Zwischenlager für die Drogen diente. Die Ortschaft direkt an der Grenze zur Slowakei war auch das logistische Zentrum. Von hier aus lenkten ein Ehepaar und ein 40-Jähriger die Geschäfte der Bande, wobei der 50-jährige Ehemann der „Boss“ war. Alle drei hatten ihren Hauptwohnsitz in Kittsee, besitzen aber slowakische Staatsbürgerschaft.