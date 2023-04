Mechaniker macht in Lkw schreckliche Entdeckung

Der 68-Jährige war am Mittwoch gegen 14 Uhr falsch auf die Südautobahn in Fahrtrichtung Villach aufgefahren, wodurch die Geisterfahrerkrallen ausgelöst und die Reifen in weiterer Folge beschädigt wurden. Das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen wurde von einem Abschleppunternehmen zur Reparatur auf ein Firmengelände in Villach gebracht. „Der Anhänger wurde zirka 50 Meter von der Werkstatt entfernt abgestellt. Für eine Nachschau in dem verplombten Sattelauflieger gab es zu diesem Zeitpunkt keine Veranlassung“, sagt Waltraud Dullnigg von der Landespolizeidirektion.