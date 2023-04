Nach zwei Siegen: Pöltl verliert mit den Raptors

Nach zuletzt zwei Siegen bei den Charlotte Hornets hat es für die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren 93:97 bei den Boston Celtics, die nicht ihre Topbesetzung aufgeboten hatten. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, sieben Rebounds, zwei Assists und einem Steal in 22:39 Minuten Einsatzzeit. Am Freitag steht ein weiteres Duell mit dem Rekordmeister an.