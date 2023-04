Panzer in vermintes Gebiet geschickt

Die Östliche Streitkräftegruppe habe wegen „schlecht konzipierter Angriffe“ und des wiederholten Scheiterns bei der Einnahme von Wuhledar „außergewöhnlich hohe Verluste“ erlitten. In Russland hätten die Operationen „heftige öffentliche Kritik hervorgerufen“. Auch Muradows eigene Truppen prangerten den Einsatz in Wuhledar an. Bei einem berüchtigten Vorfall wurden Berichten zufolge Dutzende russische Panzer zerstört, nachdem befohlen worden war, wegen fehlender Minenräumausrüstung im „Gänsemarsch“ vorzurücken.