Was man am Osterwochenende unternehmen kann

Traditionell und bunt geht’s in den kommenden Tagen in Oberösterreich zu. In Ebensee führt ein Kreuzweg über 300 Stufen hoch hinauf zur Kalvarienbergkirche. Beim „Anlasssingen“ in Traunkirchen wird stündlich an das Leid Christi erinnert. Andere Weltreligionen stehen am St. Barbara Friedhof in Linz im Mittelpunkt. In Schärding ist der Osterhase zu Besuch, und Zwergerln basteln in der Linzer Grottenbahn mit den Besuchern.