Russland will „Position nicht missbrauchen“

Russland hat sich am Montag gegen die massive Kritik an seinem Vorsitz im UN-Sicherheitsrat verteidigt und versichert, dass es die Position nicht missbrauchen werde. „Es gibt auf der einen Seite die nationale Position und auf der anderen Seite die Rolle des Ratsvorsitzes“, so der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja.