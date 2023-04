Sanierung, Ausbau: Wiens Bäder werden aufgefrischt

Stadt greift tief in die Tasche

Neue Hallen erhalten in den nächsten Jahren auch das Höpflerbad in Liesing, das Laaerbergbad in Favoriten und das Simmeringer Bad. Dafür greift die Stadt tief in die Tasche. Jährlich werden fünf bis sechs Millionen Euro in die Instandhaltung der Bäder investiert. In das Bäderbauprogramm 2030 fließen zusätzlich 115 Millionen Euro.