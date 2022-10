Bei dieser Wassertemperatur ist in Bädern Schluss

Wem 27 Grad zu kühl sind, der wird heuer keine Freude mit den Hallenbädern geben. Von Oktober bis April boten einige von ihnen sogenannte Warmbadetage an - in dieser Zeit wurde gegen einen Aufpreis von 3,40 Euro pro Eintritt das Wasser Richtung Therme auf 31 Grad erhöht. Aber das ist nun vorbei, wie der Vizebürgermeister und zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr am Sonntag bekannt hab.