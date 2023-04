„Ein Drittel der Gefährder sind nette Nachbarn“

Menschen, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wird, müssen kurz nach der Tat eine Beratung besuchen. In fünf Bundesländern ist der Verein Neustart dafür zuständig. krone.at hat mit Thomas Marecek gesprochen, was in einer sogenannten Gewaltpräventionsberatung gemacht wird und welche Veränderungen er bei den Tätern wahrnimmt.