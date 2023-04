Gegen Zaun und Laterne gekracht: Biker im Spital

Mit Rettungshubschrauber ins Spital geflogen

„Der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch eine Notärztin vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen“, heißt es weiter. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Am Motorrad, sowie am Maschendrahtzaun und am Eckzaunsockel entstand erheblicher Schaden.