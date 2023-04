Olympiasieger will sich „alle Türen offenhalten“

Riesenspaß und Potenzial

Auch in den Speeddisziplinen will der Head-Pilot unbedingt noch einige Kilometer sammeln. „Es macht mir auf den langen Skiern schon einen Riesenspaß. Auch das Potenzial ist da. Allerdings kann man die Strecke in Hinterstoder, auf der ich Abfahtsstaatsmeister wurde, nicht mit einer Weltcupabfahrt vergleichen. Für die Klassiker muss ich noch viel Erfahrung sammeln“, weiß der Polizeisportler. „Ich will mir aber auf alle Fälle alle Türen offenhalten.“