„Mein Freund Freddie“ hinter den Kulissen

Dolezal, der im krone.tv u.a. die Kultsendung „Ohne Maulkorb“ gestaltet, enthüllt in seinem brandneuen Buch „My Friend Freddy.“ (Darling Books, 18 Euro) „viele Stories über Freddie, die ich noch nie erzählt habe!“. Es hat 300 Seiten und überrascht mit vielen Fotos. Am 16. April stellt Rudi Dolezal das Buch erstmals in Oberösterreich vor und zwar in St. Georgen an der Gusen im Rahmen einer Lesungsshow.