Wann wacht die Politik auf, Frau Präsidentin?

Korruption und Corona haben das Misstrauen in die Politik auf einen Höchststand getrieben. Beides hat der Rechnungshof ins Visier genommen - die Lehren aus der Pandemie erscheinen am Dienstag. Im „Krone“-Interview spricht die Präsidentin des obersten Kontrollorgans der Republik, Margit Kraker, über Gräben und Grenzen, die „Koste es, was es wolle“-Mentalität und ihren moralischen Kompass.