Zum Küssen? T-Rex sah wohl weniger gefährlich aus

Nun kratzt die nächste wissenschaftliche Studie am Image des monströs wirkenden Sauriers. Wie Forschende im Fachmagazin „Science“ berichte, hatte er nämlich kein sonderlich zahnreiches Grinsen - die sonst so groß und scharf abgebildeten Zähne soll er bei geschlossenem Maul sogar gänzlich verborgen haben. Die Beißerchen verdeckte er dabei - wohl wie andere theropode Dinosaurier auch - mit dünnen, schuppigen Lippen. Das Gesicht ähnelte also eher jenem heutiger Eidechsen oder Komodowarane.