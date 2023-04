Schwerer Schlag gegen die illegale Migration

Hotspot Neckenmarkt

Stunden zuvor war gleich für mehrere Polizeistreifen der Alarm losgegangen. Der Einsatzort: Grenzstein B 41 in Neckenmarkt. Mit Migranten in einem Kastenwagen war ein Schlepper vor einer Bundesheerkontrolle geflüchtet. In Weppersdorf wurde der gesuchte Flüchtlingstransporter gefunden - leer. Der Lenker kam nicht weit, nahe der S 31 konnte der Ungar gefasst werden. Die meisten seiner 15 Migranten aus Syrien, Ägypten, Afghanistan, Tunesien, Palästina und Marokko wurden in Tschurndorf aufgegriffen. Nur wenige Minuten zuvor nahm dort die Polizei einen dritten Schlepper fest. Er war mit einem Fiat Ducato voller Illegaler bei dem Grenzstein B 41 nach Österreich gekommen. Arrest!