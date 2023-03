Zoff bei Mercedes? Russell widerspricht Hamilton

„Lag an der Vorbereitung“

Der Aussage kann Russell nur wenig abgewinnen. Im Rahmen des Rennwochenendes in Australien stellte der Brite klar: „Ich glaube nicht, dass da Glück im Spiel war. Ich denke, es lag an der Vorbereitung vor dem Rennen. Ich wusste, dass die Änderungen, die wir über Nacht vorgenommen hatten, in die richtige Richtung gehen würden.“