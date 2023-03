Russell erklärt Problem mit seinem „lahmen Pferd“

An der Leistung des Wagens liege es gar nicht, so Russell, dennoch habe er ordentlich Probleme, seinen Boliden unter Griff zu bekommen. „Es ist vergleichbar mit dem Reiten eines Pferdes. Ein Mercedes ist ein schnelleres Pferd als ein Williams. Aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Wenn man auf einem Pferd von A nach B reitet und es nicht zickt, ist das so, wie in einem Formel-1-Auto zu sitzen, das zum Fahrstil passt. Man verschmilzt zu einer Materie. Aktuell haben wir aber ein lahmendes Pferd. Wir wissen, dass es viel Leistung in sich hat, aber es ist nicht glücklich darüber, dass es jemand reiten will, und die Art und Weise des Reitstils passt ihm auch nicht.“