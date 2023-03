Max Verstappen begeistert Fans mit Vokuhila

Der Red-Bull-Superstar, der vor acht Jahren in Australien als 17-Jähriger sein Debüt in der „Königsklasse“ gefeiert hatte, erschien mit „Vokuhila“-Perücke („vorne kurz, hinten lang“), wurde daraufhin als „Maxine Verstappen“ oder Guns-N’-Roses-Sänger Axl Rose bejubelt. So manch einer meinte, Max würde jetzt so gut wie seine Freundin Kelly aussehen