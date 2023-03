Armutsgefährdete Kids: Mit Power in die Zukunft

Dem Unternehmen von Lukas Püspök geht es gut. Ein Grund, warum er sich an die Volkshilfe Burgenland wandte und Hilfe in Form einer Geldspende anbot. Und zwar so großzügig, dass nicht nur Geld für den Soforthilfefond „Kein Kinderzimmer soll kalt bleiben“ verwendet werden, sondern mit seinen Mitteln auch ein Zukunftsprojekt für Kinder gestartet werden konnte.