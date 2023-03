Kellermayr-Praxis wird nun neu übernommen

37 Allgemein-Praxen in ganz OÖ nicht besetzt

Dass eine Praxis für Allgemeinmedizin nicht schnell neu vergeben wird, ist übrigens kein Einzelfall. Laut Auskunft der Ärztekammer sind derzeit alleine 37 Praxen für Allgemeinmediziner in Oberösterreich ausgeschrieben – hauptsächlich im ländlichen Gebiet. So wurde eine Praxis in Attnang-Puchheim schon 14 Mal ausgeschrieben, gemeldet hat sich noch immer kein potenzieller Nachfolger.